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Україна денонсувала ще дві угоди з Росією та Білоруссю

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Україна, Субота 02 квітня 2022 15:36
Україна денонсувала ще дві угоди з Росією та Білоруссю Фото: Україна денонсувала ще дві угоди з Росією та Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України денонсував угоду з Російською Федерацією про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікацію. Крім того денонсована угода з Білоруссю про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 1 квітня 2022 р. № 392.

"Припинити дію угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, вчиненої 14 березня 1994 р. у м. Москві.

Припинити дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, вчиненої 16 червня 1994 р. у м. Гомелі", - йдеться в документі.

Міністерству закордонних справ доручається в установленому порядку повідомити уряду Російської Федерації та уряду Республіки Білорусь про припинення дії угод.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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