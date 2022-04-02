Україна денонсувала ще дві угоди з Росією та Білоруссю
Кабінет міністрів України денонсував угоду з Російською Федерацією про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікацію. Крім того денонсована угода з Білоруссю про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 1 квітня 2022 р. № 392.
"Припинити дію угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, вчиненої 14 березня 1994 р. у м. Москві.
Припинити дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, вчиненої 16 червня 1994 р. у м. Гомелі", - йдеться в документі.
Міністерству закордонних справ доручається в установленому порядку повідомити уряду Російської Федерації та уряду Республіки Білорусь про припинення дії угод.
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