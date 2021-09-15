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Україна може дати майбутній базі NASA на Місяці системи життєзабезпечення

Автор: Анастасія Рокитна

Україна може запропонувати кілька розробок для підтримки життєдіяльності майбутньої населеної бази NASA на Місяці. В України великий обсяг розробок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови Держкосмосу Володимира Тафтая виданню "Лівий берег".

За його словами,"у нас досить великий обсяг розробок, які дуже важливі для забезпечення функціонування місячного поселення".

"З того, про що я можу говорити, ми можемо запропонувати, наприклад, системи життєзабезпечення, акумулювання енергії на Місяці", - сказав керівник ДКАУ.

У разі необхідності Україна повинна адаптувати своє законодавство, "щоб воно сприяло, а не заважало" широкій інтеграції України в глобальні космічні проекти і програми, повідомив Тафтай.

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