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Україна дасть воду Криму у разі гуманітарної загрози українцям, - Резніков

Автор: РБК-Україна

Україна може почати постачання води в окупований Крим тільки в тому разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українцям, що проживають на півострові. Зокрема, питну воду Україна зможе передати через Червоний Хрест.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC News Україна.

"Цистернами, бочками, як завгодно. Три КПВВ - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест - під їх прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо насправді моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - заявив він.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмілюються і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці березня 2021 року 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води в тимчасово окупований Крим. У той же час 48% респондентів - не підтримують.

Крім того, представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість поставок води в Крим до його деокупації.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

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Новини України КримАлексей Резниковвода
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