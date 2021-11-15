Україна не дасть Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

Україна не дозволить Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками. Українське МЗС продовжить наполягати на зустрічі міністрів для підготовки саміту лідерів "четвірки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби .

"Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками. Ми будемо наполягати на проведенні міністерського засідання за участю Міністра (закордонних справ РФ Сергія - ред.) Лаврова", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, Україна продовжить працювати над організацією саміту лідерів "нормандської четвірки". Міністр підкреслив, що Росію потрібно змушувати сідати за стіл переговорів і домовлятися, не даючи брязкати зброєю.