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Україна в Бухаресті вперше бере участь у переговорах східного флангу НАТО

Автор: Андрій Василюк

Україна вперше бере участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини - Східного флангу НАТО. Цей тристоронній формат було засновано ще у 2012 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент", - заначив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, і складає невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання.

Він проведе зустріч з колегами з 4-х країн - Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау та Мевлютом Чавушоглу. За словами Кулеби, всі чотири міністри є його друзями на тлі безпекових загроз, які створює агресивна поведінка Росії та її зростаюча мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів.

"Йтиметься і про посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні переспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат Кримської платформи", - повідомив Кулеба.

Також в двосторонньому форматі український міністр зустрінеться з колегами щодо питань політики та торгівлі у відносинах між країнами.

"Російські хвилі накочуються, а ми продовжуємо робити свою роботу, щоб вони відступали", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.

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