Україна не буде забороняти в'їзд з Британії, але є умова

Уряд України не планує вводити заборону на в'їзд в країну з Великобританії з-за нового штаму коронавірусу. При цьому для мандрівників з Британії будуть діяти ряд обмежень.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Так, при в'їзді в Україну з Британії необхідно:
Раніше РБК-Україна писало, що уряд України рекомендував утриматися від поїздок в Британію, Данію, Нідерланди і Австралію з-за нового штаму коронавірусу. Також не рекомендується подорожувати в країни "червоної зони".
Також Ляшко повідомляв, що з-за нового мутованого коронавірусу в Україні змінювати ПЛР-тестування.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу знаходиться під контролем.