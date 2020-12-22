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Україна не буде забороняти в'їзд з Британії, але є умова

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд України не планує вводити заборону на в'їзд в країну з Великобританії з-за нового штаму коронавірусу. При цьому для мандрівників з Британії будуть діяти ряд обмежень.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Так, при в'їзді в Україну з Британії необхідно:

  • мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування коронавірусною хворобою і подальшого лікування;
  • мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону
  • у разі відсутності тесту повинно бути визначене місце для проходження 14-денний самоізоляції через додаток "Дій вдома"

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України рекомендував утриматися від поїздок в Британію, Данію, Нідерланди і Австралію з-за нового штаму коронавірусу. Також не рекомендується подорожувати в країни "червоної зони".

Також Ляшко повідомляв, що з-за нового мутованого коронавірусу в Україні змінювати ПЛР-тестування.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу знаходиться під контролем.

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