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Україна не братиме участі у засіданнях ТКГ у Мінську, - Арестович

Автор: РБК-Україна

Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в Мінську. Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна 24".

"Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми вважаємо за краще залишитися в режимі відеоконференції. Друге - це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві представляти білоруський народ. Тобто в такому стані їхати в країну і апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. Думаю, ми залишимося в режимі відеоконференції поки" - заявив Олексій Арестович.

При цьому він визнав, що вибір іншого місця переговорів замість Білорусі зараз знаходиться в теоретичній площині. Різні країни дотримуються різних епідеміологічних заходів. Тому найкращий вибір - залишити все, як є до того моменту, поки пандемія не піде на спад.

"Я думаю, найближчим часом все залишиться в режимі відеоконференції. Що стосується країн, які могли б прийняти - це могли бути нейтральні країни, які не є країнами НАТО. У Європі це Австрія, Швейцарія. Пропозиції різні звучали - від Польщі, Туреччини, але згоду повинні надати всі сторони. Чи погодяться росіяни взагалі на перенесення-поки невідомо", - додав радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, що Арестович пояснив, чому Росія затягує зустріч із Зеленським.

Також радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів щодо Донбасу.

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