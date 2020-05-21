ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна не братиме участі у російській конференції ООН щодо Криму, - МЗС

Новини » Політика     21.05.2020 - 21:56
Україна не братиме участі у російській конференції ООН щодо Криму, - МЗС
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr com statephotos)

Участь в конференції планують взяти 19 представників країн ЄС

Представники України не братимуть участь у конференції з жителями окупованого Криму в Раді безпеки ООН. Участь в запланованій на 21 травня відеоконференції мають намір брати близько 19 з 27 представників країн ЄС на різних рівнях, а також офіційна делегація ЄС в ООН.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, для того щоб показати правду, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові.

"Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини", - говорить Зеленко.

Нагадаємо, делегація Європейського союзу планує взяти участь в організованій Російською Федерацією конференції з жителями окупованого Криму в Раді безпеки ООН. Такими діями представники ЄС можуть порушити власні правила щодо контактів із фактичною "владою" окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що 21 травня в Радбезі ООН відбудеться неформальна відеоконференція за участі жителів окупованого Криму.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ЕвросоюзООНРосійська ФедераціяКримконференция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся