ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Україна матиме "велику війну" з Росією": Данілов закликав готуватися до затяжних бойових дій

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 05:45
"Україна матиме "велику війну" з Росією": Данілов закликав готуватися до затяжних бойових дій Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Україну очікує "велика війна" з Росією. Відтак, необхідно готуватися до затяжних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова в ефірі Радіо Свобода.

Посадовець наголосив, що буде складно і якщо хтось вважає, що "пройдено якийсь рубікон", то це не так.

"Ми будемо мати велику війну з цією країною (РФ - ред.) і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україні потрібна така перемога, яка назавжди відіб'є бажання Росії воювати проти ЗСУ.

"Нам треба перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, що сидить на території РФ і постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ кожного дня працюють над тим, аби повністю вигнати окупантів з нашої землі. Українські воїни вже відбили у росіян території розміром з Данію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів