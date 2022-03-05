Україна бойкотує світові компанії, які не пішли з ринку РФ

Українські супермаркети починаю бойкотувати світові компанії, які не пішли з ринку РФ. Їх продукцію вже почали прибирати з полиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Український ринок розцінює це як зневагу. Гіпермаркети Fozzy Group (в які, зокрема, входять Сільпо і Фора), а також VARUS і NOVUS бойкотують Coca-Cola після відмови компанії вийти з ринку РФ. У зазначених торгових мережах почали масово прибирати з полиць своїх магазинів Асортимент під цим брендом.",- йдеться в заяві.

П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати на російських ринках. Це компанії: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone

Нагадаємо, що вже близько 70 брендів заявили про своє відхід з російського ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.