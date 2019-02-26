Україна до 2050 року почне імпортувати питну воду, - "Чистий Дніпро"

Україна ризикує потрапити в залежність від інших країн через проблеми з водою

В связи с климатогенными, техно- , антропогенными и биогенными угрозами Украина рискует попасть в зависимость от других стран из-за проблем с водой. Такие прогнозы были озвучены в ходе презентации результатов исследования состояния водных ресурсов страны, проведенного по заказу общественной организации "Чистий Дніпро", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

В пресс-конференции приняли участие председатель ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев, доктор технических наук, профессор, академик НААН, заслуженный деятель науки и техники Украины, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко; гидролог, доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский; заместитель начальника Межрегионального офиса защиты массивов днепровских водохранилищ Игорь Стрелец.

Как отметил председатель ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев, в XXI веке по всей территории страны (кроме оккупированного Россией Крыма) показатели потепления превышают глобальные значения.

"За 20 лет, если ничего не делать, степь подойдет вплотную к Киеву. Это означает, что дефицит воды в южных регионах станет угрожающим для промышленности Запорожской и Днепропетровской областей, а на Херсонщине будет жесткая засуха. Наше исследование подтверждает худшие прогнозы: за 50 лет Днепр обмелеет вдвое", - заявил он.

Эксперт добавил, что в Киеве температура воздуха уже уверенно превышает нормы на 2°С, и если такие темпы сохранятся, то в течение 10 лет температура вырастет еще на 5°С.

Участники презентации подчеркнули, что на территории нашей страны формируется только четверть всех запасов воды. По словам профессора Михаила Ромащенко, Украина относится к категории стран Европы с самым низким уровнем обеспечения водными ресурсами на душу населения: по классификации ЮНЕСКО, страны, где на одного жителя приходится менее 1700 куб. м воды в год, являются маловодообеспеченными, а в Украине в засушливые годы эта цифра составляет менее 1000 куб. м.

При этом становятся все более заметными проблемы главной водной артерии страны - Днепра. По словам профессора Виктора Вишневского, "из-за хищнического отношения человека происходит обезвоживание Днепра. К примеру, в 2017 году в реку было сброшено около 2 кв. км стоков, из которых почти половина неочищенных или недостаточно очищенных вод".

Уменьшение водности способствует "цветению" водоемов. А значительное размножение водорослей приводит к зарастанию Днепра, и сейчас фактическая площадь Киевского водохранилища в условиях нормального подпорного уровня составляет 823,7 кв. км, то есть она сократилась на 10,7%.

"Общее потепление, техногенные, биогенные угрозы, а главное - нежелание увидеть проблему рек Украины - может привести к глобальным геополитическим вызовам: в течение следующих десятилетий мы рискуем оказаться в ситуации, когда будем критически зависимыми от воды из других стран", - заявил Дмитрий Надеев.

По его словам, пример Узбекистана, который из-за отсутствия питьевой воды становится критически зависимым от соседних государств, может стать реальностью для нас в следующие три десятилетия.

Надеев также подчеркнул, что ситуацию еще можно предотвратить, если мы, наконец, начнем выполнять программу по спасению Днепра и рек Украины.

"Кроме того, нужно создать и начать выполнять новую комплексную экологическую программу по засаживанию территорий лесом и по очистке рек. И делать это нужно немедленно", - подчеркнул председатель ОО "Чистий Дніпро".

Он также отметил, что исследование – это лишь первый шаг. В дальнейшем общественная организация будет прилагать усилия для реализации ряда проектов по очистке днепровской воды, островов и берегов реки.

"Мы не только констатируем факты, а знаем, как решить проблемы, есть опыт и желание делать это совместно со всеми неравнодушными к судьбе Днепра", - подытожил Надеев.

Общественная организация "Чистий Дніпро" была создана группой единомышленников с целью объединить людей, которым не безразлична судьба крупнейшей реки Украины. Исследование о состоянии украинских рек, обнародованное 26 февраля 2019 г, подготовлено на основе работ ведущих ученых страны по заказу ОО "Чистий Дніпро".