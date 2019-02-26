Україна до 2050 року почне імпортувати питну воду, - "Чистий Дніпро"

Фото: прес-конференція (ukranews.com)

Україна ризикує потрапити в залежність від інших країн через проблеми з водою

У зв'язку з кліматогенними, техно- , антропогенними і біогенними погрозами Україна ризикує потрапити в залежність від інших країн через проблеми з водою. Такі прогнози були озвучені в ході презентації результатів дослідження стану водних ресурсів країни, проведеного на замовлення громадської організації "Чистий Дніпро", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

У прес-конференції взяли участь голова ГО "Чистий Дніпро" Дмитро Надєєв, доктор технічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко; гідролог, доктор географічних наук, професор Віктор Вишневський; заступник начальника Міжрегіонального офісу захисту масивів дніпровських водосховищ Ігор Стрелець.

Як зазначив голова ГО "Чистий Дніпро" Дмитро Надєєв, в XXI столітті по всій території країни (крім окупованого Росією Криму) показники потепління перевищують глобальні значення.

"За 20 років, якщо нічого не робити, степ підійде впритул до Києва. Це означає, що дефіцит води в південних регіонах стане загрозливим для промисловості Запорізької та Дніпропетровської областей, а на Херсонщині буде жорстка посуха. Наше дослідження підтверджує найгірші прогнози: за 50 років Дніпро зміліє вдвічі", - заявив він.

Експерт додав, що у Києві температура повітря вже впевнено перевищує норми на 2°С, і якщо такі темпи збережуться, то протягом 10 років температура зросте ще на 5°С.

Учасники презентації наголосили, що на території нашої країни формується тільки чверть усіх запасів води. За словами професора Михайла Ромащенка, Україна відноситься до категорії країн Європи з найнижчим рівнем забезпечення водними ресурсами на душу населення: за класифікацією ЮНЕСКО, країни, де на одного жителя припадає менше 1700 куб. м води на рік, є маловодозабезпеченими, а в Україні в посушливі роки ця цифра становить менше 1000 куб. м.

При цьому стають все більш помітними проблеми головної водної артерії країни - Дніпра. За словами професора Віктора Вишневського, "через хижацьке ставлення людини відбувається зневоднення Дніпра. Приміром, у 2017 році в річку було скинуто близько 2 кв. км стоків, з яких майже половина неочищених або недостатньо очищених вод".

Зменшення водності сприяє "цвітінню" водойм. А значне розмноження водоростей призводить до заростання Дніпра, і зараз фактична площа Київського водосховища в умовах нормального підпірного рівня складає 823,7 кв. км, тобто вона скоротилася на 10,7%.

"Загальне потепління, техногенні, біогенні погрози, а головне - небажання побачити проблему річок України - може призвести до глобальних геополітичних викликів: протягом наступних десятиліть ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли будемо критично залежними від води з інших країн", - заявив Дмитро Надєєв.

За його словами, приклад Узбекистану, який через відсутність питної води стає критично залежним від сусідніх держав, може стати реальністю для нас у наступні три десятиліття.

Надєєв також підкреслив, що ситуацію ще можна запобігти, якщо ми, нарешті, почнемо виконувати програму з порятунку Дніпра та річок України.

"Крім того, потрібно створити і почати виконувати нову комплексну екологічну програму по засаджуванню територій лісом і по очищенню річок. І робити це потрібно негайно", - наголосив голова ГО "Чистий Дніпро".

Він також зазначив, що дослідження – це лише перший крок. Надалі громадська організація буде докладати зусиль для реалізації ряду проектів з очищення дніпровської води, островів і берегів річки.

"Ми не лише констатуємо факти, а знаємо, як вирішити проблеми, є досвід і бажання робити це спільно з усіма небайдужими до долі Дніпра", - підсумував Надєєв.

Громадська організація "Чистий Дніпро" була створена групою однодумців з метою об'єднати людей, яким не байдужа доля найбільшої річки України. Дослідження про стан українських річок, оприлюднене 26 лютого 2019 р, підготовлене на основі праць провідних науковців країни на замовлення ГО "Чистий Дніпро".