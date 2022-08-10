Вкрадене в Україні зерно перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден, - посол у Лівані

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо в Сирію, це може бути в інші країни Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні", - заявив він.

Посол додав, що в перевезенні краденого зерна беруть участь сирійські та російські судна.

Нагадаємо, в кінці липня Ліван заарештував судно "Лаодікея" з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно.

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