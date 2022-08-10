RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вкрадене в Україні зерно перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден, - посол у Лівані

Фото: посол України в Лівані Ігор Осташ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українське зерно, яке було вкрадено російськими окупантами, перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден-зерновозів. Перевезення також контролюють російські військові.

Про це заявив посол України в Лівані Ігор Осташ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо в Сирію, це може бути в інші країни Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні", - заявив він.

Посол додав, що в перевезенні краденого зерна беруть участь сирійські та російські судна.

Нагадаємо, в кінці липня Ліван заарештував судно "Лаодікея" з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України