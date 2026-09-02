Uklon объяснил рост тарифов на такси в Киеве в тревогу и почему против ограничения цен

Киев уже неделю живет в условиях постоянных атак дронами, из-за чего власти обсуждают изменение режима работы заведений и транспорта, в частности, разделение тревог на "желтые" и "красные" и возможное ограничение тарифов такси.

Какая ситуация в Киеве сейчас и что думают в Uklon об ограничении цены на такси - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем говорится в материале:

Как Киев живет под постоянными атаками дронов уже неделю

Какие новые правила для работы бизнеса и транспорта обсуждают власти

Почему возникла идея ограничить тарифы такси во время тревог

Позиция Uklon относительно рисков искусственного сдерживания цен

Ситуация в Киеве

Киев уже седьмой день живет в режиме постоянной тревоги, враг атакует столицу и окрестности рективными дронами. На фоне постоянных атак власти готовятся план по режиму работы заведений в Киеве.

Отметим, во время тревоги в Киеве метро курсирует только по подземным станциям, а потому киевляне не могут добраться с левого берега на правый и наоборот.

На этой неделе на заседании фракции "Слуга народа" с участием премьера Сергея Корецкого рассматривался вариант разделить виды тревог: желтая - дроновая атака, красная - ракетная опасность. В желтом режиме бизнес сам принимает решение о работе, а в красном режиме - все закрывается.

Как сообщала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, также предлагалось ограничить тариф такси во время тревог. А власти Киева предлагают разрешить движение метро по зеленой ветке.

Детальнее о предложениях, которые рассматривают для Киева - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Тарифы такси

Окончательное решение о том, как будет жить Киев еще не принято. Что же касается тарифов такси, в Uklon в интервью РБК-Украина отмечали, что система корректирует стоимость поездок, если в конкретном микрорайоне в часы пик или во время непогоды заказов становится гораздо больше, чем свободных водителей рядом. Это делается для того, чтобы мотивировать водителей выполнять заказ.

На стоимость тарифа может влиять время суток, погодные условия, ситуация с общественным транспортом, дорожные работы, сбои или пиковые нагрузки (например после временного прекращения работы метро), обстрелы, проблемы со связью и комендантский час.

Что говорят в Uklon об ограничении трифов

РБК-Украина также поинтересовалась у Uklon их позицией по идее об ограничении тарифов такси в тревогу. Там отмечают, что сервис работает по системе динамического ценообразования, где стоимость формируется на основе баланса спроса и предложения.

В компании отмечают, что во время воздушных тревог, когда останавливается или ограничивается движение общественного транспорта, мосты перекрываются спросом на поездки стремительно растет. В то же время количество водителей уменьшается из-за риска безопасности, некорректной работы GPS или других факторов.

"Задача сервиса - предложить такую стоимость поездки, которую готов будет заплатить пользователь и на которую согласится водитель-партнер. Если искусственно ограничить ценообразование, существует высокий риск, что водители будут просто отказываться от заказов. Как следствие, рынок райдхайлинга во время тревог фактически остановится, и вызвать авто будет очень сложно или фактически невозможно", - заявили в Uklon в комментарии РБК-Украина.

В компании отмечают, что во время транспортных коллапсов динамическое ценообразование становится особенно необходимым инструментом поддержки работы сервиса, обеспечивая возможность добраться домой, когда другие варианты недоступны.