Для укладання труб "Північного потоку - 2" використают російське судно

Компанія Nord Stream 2 AG, оператор "Північного потоку - 2", що належить "Газпрому", відновить укладання труб у водах Німеччини 5 грудня. Для цього використають російське судно "Академік Черський".

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на представника Морського і гідрографічного агентства Німеччини.

"Ми припускаємо, що Nord Stream 2 планує використовувати судно "Академік Черський"", - сказав він.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG 28 листопада заявила, що планує в цьому році відновити роботи укладання труб у виключній економічній зоні Німеччини. Будівництво почнеться на південь від району Адлергрунд з 5 грудня. Саме тут знаходяться кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря.

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" було зупинене в грудні 2019 року після введення американських санкцій.

У кінці листопада 2020 року в США частина законодавців прийшли до згоди про необхідність введення нових санкцій щодо проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроекту про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.