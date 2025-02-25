UKASKO и Лига страховых организаций представили украинский страховой сектор представителям ЕС в Брюсселе

Организатором встреч выступила Ассоциация украинских банков (АУБ), а среди участников от украинского страхового сектора – Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) и insurtech IT-проект UKASKO, а также представители государственных и международных банков. Программой были предусмотрены встречи с руководством Европейского парламента, Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Европейского инвестиционного банка.

Среди главных тем диалога между украинскими и европейскими финансистами — адаптация законодательства к европейским нормам, расширение финансовых инструментов, внедрение ESG-принципов, защита от киберрисков и развитие цифровых инновационных технологий в продуктах и ​​сервисах.

В составе украинской делегации Ярослав Лёля, CEO UKASKO, Виктор Берлин, представитель Лиги страховых организаций Украины, Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков, а также представители государственных и международных банков: Михаил Медко (Укрэксимбанк), Елена Зубченко (Sense Bank), Олег Нога (Кредобанк).

Со стороны Европейского Союза во встречах приняли участие вице-президент Европарламента Сабине Вергеен, заместитель председателя Комитета по бюджету Европарламента Моника Гольмайер, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, генеральный директор по международным партнерствам Еврокомиссии Генрик Хололей.

Одним из главных технологических игроков в составе украинской делегации является UKASKO – украинский IT-проект в сфере insurtech, создающий технологическую IT-инфраструктуру для современного страхового бизнеса. Это облачное CRM-решение для страховщиков, брокеров и агентов, позволяющее автоматизировать страховые процессы, контролировать взаимодействие с клиентами и эффективно управлять страховыми портфелями.

Платформа интегрирована с ключевыми игроками рынка, среди которых INGO, страховая группа ТАС, "Княжа", ВУСО, "Оранта", "Европейское туристическое страхование", USG, УТСК и другие.

Встречи в Брюсселе предоставили возможности для расширения международного сотрудничества украинского и европейского финансового сектора, адаптации к европейским стандартам и привлечению технологических инвестиций.