УКАБ звернулася до Зеленського для захисту "Укрлендфармінга" Бахматюка

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) просить президента Володимира Зеленського зупинити тиск на підприємство Олега Бахматюка та сприяти реструктуризації боргів його власника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", яка об'єднує найбільші агропромислові компанії України, звернулася до Зеленського у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, в ході проведення досудових розслідувань Національного антикорупційного бюро по звинуваченню колишніх і діючих посадових осіб Національного банку України і ліквідованого ВіЕйБі банку.

"У зв'язку з проведенням даного розслідування під загрозою зупинки діяльності виявилася група аграрних компаній, яка виробляє більше 1% ВВП, платить до бюджету усіх рівнів близько 3 мільярдів гривень податків і виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати. Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснюють свою діяльність у 600 населених пунктах 22 областей України і забезпечують 27 тис. робочих місць, більшість яких у сільській місцевості", - йдеться у зверненні.

"Укрлендфармінг" є провідним експортером аграрної продукції (тільки по яйцях цей показник становить близько 60% від загального обсягу вітчизняного експорту) і формує позитивний імідж України як потужного і надійного учасника світового продовольчого ринку. На думку УКАБ, процесуальні дії, що відбуваються у справі ліквідованого "ВіЕйБі банку", не повинні ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як група компаній "Укрлендфармінг". Адже це дає негативний сигнал не тільки для національної економіки в цілому, але і для іноземних інвесторів і компаній, що здійснюють свою діяльність на території України ", - заявляє асоціація.

Якщо така компанія буде зруйнована, йдеться у зверненні, то це дуже негативно позначиться на капіталізації та інших українських аграрних компаній, які співпрацюють з "Укрлендфармінг", так і в цілому вплине на сектор.

Необґрунтований тиск і вплив на роботу компанії може призвести до негативних наслідків на весняної посівної, розрахунків зі сторонніми поклажодавцями на елеваторних потужностях компанії і втрати роботи для тисяч людей на селі. Асоціація вважає, що реструктуризація заборгованості групи компаній "Укрлендфармінг" перед державою, як пропонує сам власник компанії, позитивно вплине не тільки на розвиток підприємства, але і на агропромислову галузь в цілому.