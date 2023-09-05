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Приняли важные решения. Сырский съездил к десантникам и штурмовикам на фронт

Фото: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский съездил на фронт, посетив части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Обсудил с командирами текущую ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения", - рассказал он.

По словам генерала, украинские войска идут вперед, уничтожая врагов и их технику, возвращая под контроль территории Украины.

"Также наградил наших военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач. Все мужественные, все сильные", - добавил Сырский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ добились тактического успеха во время контрнаступления в Запорожской области, продвинувшись к югу от Работино и к западу от Вербового.

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Война в Украине