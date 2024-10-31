Принятие законопроекта о железнодорожном транспорте несет многочисленные риски для Украины, - ЦТС

Украина обязалась обновить законодательство о железнодорожном транспорте после того, как в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. С тех пор разные составы ВР и Кабмина провалили уже не одну попытку принятия закона. Очередная попытка – проект закона "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины" (№12142), который подал Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий .

Но и этот проект имеет многочисленные недостатки, в частности, отсутствуют сроки создания Нацкомиссии по регулированию тарифов, а операторы частной тяги будут допущены на пути минимум через 10 лет.

"В пояснительной записке сказано, что проект "вводит систему органов государственного управления железнодорожным транспортом, которая отвечает положениям актов ЕС в сфере железнодорожного транспорта, регулирует деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава". В тексте также упоминание о Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта и перечисляются ее полномочия, однако не указано, когда именно она будет создана. Так же в законопроекте отсутствуют упоминания о частных операторах тяги", - указывает издание.

В Европейской Бизнес Ассоциации ЦТС объяснили, что в Раду подан проект, не прошедший обсуждение с бизнесом.

"Законопроект, который обсуждался с бизнесом и стейкхолдерами, называется "О железнодорожном транспорте". И пока неясно, когда его зарегистрируют в Раде", - говорят в ЕБА.

"В ЕБА отмечают, что зарегистрированный проект имеет много «но»: там отсутствуют системные положения, которых бизнес ожидает от закона. В частности — реформирование "Укрзализныци", которое обеспечит организационное и финансовое разделение деятельности УЗ как перевозчика и оператора инфраструктуры, запрет перекрестного субсидирования указанных направлений, создание отдельной структуры для решения вопросов с непрофильными активами и спорными обязательствами и т.д.", - перечисляет издание.

Также, по мнению специалистов, новый закон должен предусматривать недискриминационный доступ к железнодорожной инфраструктуре общего пользования; государственное регулирование тарифа на доступ к железнодорожной инфраструктуре путем согласования размера тарифа Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта; внедрение прозрачной и четкой схемы расчета тарифа.

"Менеджер Комитета по логистике ЭБА Дарья Сичкарь отмечала и раньше: один из ключевых моментов, требующий доработки - это введение частной тяги. В законопроекте есть положение, что в течение 5 лет со дня вступления в силу закона перевозки на инфраструктурных сетях с шириной колеи 1520 мм осуществляются только субъектами государственного сектора экономики.

"То есть, в лучшем случае, только через 10 лет у частных операторов появится возможность выйти на путь 1520. Это категорически не поддерживается бизнесом, так что мы надеемся это положение доработать", - комментировала она.

Кроме того, важно помнить: допуск частных компаний к железнодорожным перевозкам – это основное обязательство, которое взял на себя Кабмин в международных соглашениях с Всемирным банком и ЕС Ukraine facility, говорят парламентарии.