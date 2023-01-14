Уклонялись от уплаты налогов. Компанию Трампа оштрафовали на 1,6 млн долларов

Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес Дональда Трампа на максимально возможный штраф в размере 1,6 млн долларов за налоговое мошенничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
В прошлом месяце компании Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.
После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании были признаны виновными в совершении преступлений.
"Вынесение приговора служит напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это", - заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.
Компания Трампа, которой в настоящее время управляют два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год. Трамп отрицает все обвинения, которые он назвал "полной аферой".
Ранее мы писали, что против Дональда Трампа подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. От бывшего главы Белого дома требуют возмещения.
Также РБК-Украина писало о том, что Комитет Конгресса США недавно заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение Трампу из-за событий касаемо штурма Капитолия.
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