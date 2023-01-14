Уклонялись от уплаты налогов. Компанию Трампа оштрафовали на 1,6 млн долларов

В прошлом месяце компании Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.

После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании были признаны виновными в совершении преступлений.

"Вынесение приговора служит напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это", - заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Компания Трампа, которой в настоящее время управляют два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год. Трамп отрицает все обвинения, которые он назвал "полной аферой".