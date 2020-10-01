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Загрози Сєверодонецьку через масштабні пожежі немає

Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 10:20
Загрози Сєверодонецьку через масштабні пожежі немає
Фото: пожежа в Луганській області (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Пожежу на території Сєвєродонецького хімічного комбінату ліквідували. Загрози розповсюдження вогню у напрямку Сєвєродонецька немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Луганської області.

Зараз йде гасіння пожеж у Новоайдарському, Старобільському і Станично-Луганському районах.

"Щодо ситуації в Сєвєродонецьку, де здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії і лакофарбових виробів, також щодо пожежі на заводі антисептиків і на хлораторної насосної станції - пожежу вже ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники додали, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганській до Сєвєродонецька.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не вистачає технічних можливостей для боротьби з масштабними пожежами, які спалахнули в Луганській області.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. Вони несуть загрозу 22 населеним пунктам. Внаслідок пожеж вже загинуло 5 осіб, 10 - госпіталізовано.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.

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Новини України Надзвичайні події ЛуганськСєвєродонецькпожежа
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