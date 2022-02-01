ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погрожують підірвати о 2 ночі. У Львові замінували кілька вулиць

Новость на русском →
Львів, Вівторок 01 лютого 2022 23:21
Погрожують підірвати о 2 ночі. У Львові замінували кілька вулиць Фото: у Львові замінували кілька вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Львові замінували кілька вулиць. Поліція перевіряє повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськрау.

На "гарячу лінію" міста надійшло повідомлення про нібито мінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Повідомляється про те, що вибух нібито має відбутися о 2:00 2 лютого.

Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, згідно з протоколом. Вулиці обстежують наявність вибухонебезпечних речовин або предметів.

Нагадаємо, 27 січня у Львові повідомили про мінування всіх шкіл. Учнів усіх закладів евакуювали, правоохоронці здійснили перевірку та не виявили вибухонебезпечних пристроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу