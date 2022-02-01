Погрожують підірвати о 2 ночі. У Львові замінували кілька вулиць
Фото: у Львові замінували кілька вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Львові замінували кілька вулиць. Поліція перевіряє повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськрау.
На "гарячу лінію" міста надійшло повідомлення про нібито мінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.
Повідомляється про те, що вибух нібито має відбутися о 2:00 2 лютого.
Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, згідно з протоколом. Вулиці обстежують наявність вибухонебезпечних речовин або предметів.
Нагадаємо, 27 січня у Львові повідомили про мінування всіх шкіл. Учнів усіх закладів евакуювали, правоохоронці здійснили перевірку та не виявили вибухонебезпечних пристроїв.