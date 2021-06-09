RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Погрожували родичам: у Києві викрили групу "чорних" колекторів

Автор: Марія Кучерявець

У Києві правоохоронці викрили "чорних" колекторів, котрі погрожували насильством громадянам в разі несплати боргу. Інколи подібні дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, з березня 2019 року група осіб, утворивши стійке злочинне об’єднання, організували діяльність колекторського "кол-центру", з якого здійснювалися дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед компанією миттєвого кредитування.

Зазначається, що сума "боргів", яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 до 180 тисяч гривень.

При цьому дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до таких фінансових зобов’язань. Вони супроводжувалися погрозами застосування насильства над нібито боржниками та їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна", - розповіли у прес-службі.

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом примушування громадян до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч. 3 ст. 355 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх осіб та обставин цього злочину.

Фото: офіс злочинної групи (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці затримали в Києві учасників організованого злочинного угруповання, які вимагали гроші з громадян, прикриваючись колекторською структурою.

Через фірму-прикриття вони за безцінь скуповували кредитні зобов'язання фізичних осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України подозрениевымогательствоправоохранителиколектор