Погрожували вогнем на ураження: подробиці стрілянини у потязі Київ - Костянтинівка

Повідомлення про те, що невідомі влаштували стрілянину в поїзді надійшло в Красноградський районний відділ поліції близько 02:00. На місце терміново прибуло керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

На місці поліція з'ясувала, що двоє військових закрилися в купе і стріляють з вогнепальної зброї. Пасажирів оперативно евакуювали, після чого керівництво поліції Харківській області оголосило спецоперацію "Грім" з залученням спецназу КОРД.

Також повідомляється, що військові забарикадувалися в купе і погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. Зловмисників вдалося оперативно затримати.

Зазначимо, спочатку про інцидент повідомили в "Укрзалізниці". Через інцидент зі стріляниною поїзд затримується на шість годин.