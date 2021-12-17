Загроза вторгнення РФ. Третина українців готова до збройного спротиву, - опитування

Повідомляється, що респондентам поставили запитання "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії до Вашого міста чи села, чи вдалися б ви до будь-яких дій і якщо "так", то яких саме?".

За результатами опитування з'ясувалося, що кожен третій - 33,3% - готовий чинити збройний спротив. Готові чинити опір шляхом участі в акціях громадянського спротиву - 21,7%.

В цілому, тим чи іншим способом чинити спротив готові 50,2% українців. Серед інших опцій - виїхали б в більш безпечний регіон - 14,8%, виїхали б за кордон - 9,3%, нічого б не робили - 18,6%. Ще 12,1% вагалися з відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на питання.

У регіональному вимірі готовність чинити спротив варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний спротив - від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.