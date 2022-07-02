Загроза вторгнення Білорусі. У Львові вирішили посилити оборону міста
У Львові готуються до можливого вторгнення білоруських військ. Влада вирішила посилити оборону міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.
"Ситуація на білорусько-українському кордоні непередбачувана і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участю військового і цивільного керівництва Львова, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі", - написав мер.
За підсумками наради було вирішено створити в кожному районі міста штаб оборони і провести додаткову підготовку терроборони. Однак ТрО поки не планують переводити на цілодобове чергування.
Також влада розглядає варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міськради і комунальних підприємств.
Крім того, місто продовжить формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.
Садовий закликав городян готуватися до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.
"Важливо, щоб львів'яни знали, що місто в безпеці, а ворог не повинен мати достатньо інформації для проведення провокацій", - додав міський голова.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.
При цьому зазначалося, що на кордоні з Україною білоруська армія зосередила сім батальйонних тактичних груп.
В середньому одна БТГ налічує приблизно 600-800 солдатів і офіцерів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що зазвичай включають 10 танків і 40 бойових машин піхоти.
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