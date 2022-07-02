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Загроза вторгнення Білорусі. У Львові вирішили посилити оборону міста

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Львів, Субота 02 липня 2022 13:02
Загроза вторгнення Білорусі. У Львові вирішили посилити оборону міста Фото: Територіальна оборона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львові готуються до можливого вторгнення білоруських військ. Влада вирішила посилити оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"Ситуація на білорусько-українському кордоні непередбачувана і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участю військового і цивільного керівництва Львова, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі", - написав мер.

За підсумками наради було вирішено створити в кожному районі міста штаб оборони і провести додаткову підготовку терроборони. Однак ТрО поки не планують переводити на цілодобове чергування.

Також влада розглядає варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міськради і комунальних підприємств.

Крім того, місто продовжить формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

Садовий закликав городян готуватися до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.

"Важливо, щоб львів'яни знали, що місто в безпеці, а ворог не повинен мати достатньо інформації для проведення провокацій", - додав міський голова.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.

При цьому зазначалося, що на кордоні з Україною білоруська армія зосередила сім батальйонних тактичних груп.

В середньому одна БТГ налічує приблизно 600-800 солдатів і офіцерів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що зазвичай включають 10 танків і 40 бойових машин піхоти.

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