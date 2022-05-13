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Загроза ударів з Білорусі та спроби наступу РФ на Сході: ситуація на фронті сьогодні

Фото: загроза ударів з Білорусі та спроби наступу РФ на Сході (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Загроза ракетного удару з території Білорусі й надалі зберігається. Російські окупанти продовжують спроби наступу на Сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головне з ситуації на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках:

Ворог зосереджує зусилля на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжуються збори з військовозобов’язаними у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області.

"Зберігається загроза завдання з території Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України", - пише Генштаб.

  • на Сіверському напрямку:

Противник посилює охорону кордону в Брянській та Курській областях. Росія обстрілює з цих територій цивільні об’єкти на території Сумської області та завдала авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

  • на Слобожанському напрямку:

Ворог забезпечує відхід своїх сил від Харкова й намагається не допустити нашим бійцям зайти в тил окупантам, які зосереджені в районі Ізюма.

"Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова", - відзначає Генштаб.

  • на Слов’янському напрямку:

Противник безуспішно здійснив наступ на населений пункт Богородичне. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля, та завдав авіаудару по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

  • на Донецькому і Таврійському напрямках:

Окупанти намагалися вставности контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

  • на Лиманському напрямку:

Російські військові безуспішно намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

  • на Сєвєродонецькому напрямку:

Ворог здійснював активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

  • на Бахмутському напрямку:

Російські військові вели штурмові дії в напрямку Золоте й Комишуваха, однак успіху не мали. Обстрілювали Тошківку й Оріхове.

  • на Авдіївському напрямку:

Ворог вів наступ на Кам’янку й Новоселівку, однак також не мав успіху.

  • у Маріуполі:

Окупанти продовжують блокувати наших бійців в районі "Азовсталь". Ведуть обстріли.

  • на Південнобузькому напрямку:

Російські військові активних бойових дій не проводили, вели обстріл з артилерії й мінометів;

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