Загроза ударів з Білорусі та спроби наступу РФ на Сході: ситуація на фронті сьогодні

Загроза ракетного удару з території Білорусі й надалі зберігається. Російські окупанти продовжують спроби наступу на Сході.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ворог зосереджує зусилля на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжуються збори з військовозобов’язаними у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області.
"Зберігається загроза завдання з території Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України", - пише Генштаб.
Противник посилює охорону кордону в Брянській та Курській областях. Росія обстрілює з цих територій цивільні об’єкти на території Сумської області та завдала авіаудару по населеному пункту Товстодубове.
Ворог забезпечує відхід своїх сил від Харкова й намагається не допустити нашим бійцям зайти в тил окупантам, які зосереджені в районі Ізюма.
"Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова", - відзначає Генштаб.
Противник безуспішно здійснив наступ на населений пункт Богородичне. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля, та завдав авіаудару по районах населених пунктів Долина та Адамівка.
Окупанти намагалися вставности контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
Російські військові безуспішно намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.
Ворог здійснював активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.
Російські військові вели штурмові дії в напрямку Золоте й Комишуваха, однак успіху не мали. Обстрілювали Тошківку й Оріхове.
Ворог вів наступ на Кам’янку й Новоселівку, однак також не мав успіху.
Окупанти продовжують блокувати наших бійців в районі "Азовсталь". Ведуть обстріли.
Російські військові активних бойових дій не проводили, вели обстріл з артилерії й мінометів;
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