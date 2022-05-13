Загроза ударів з Білорусі та спроби наступу РФ на Сході: ситуація на фронті сьогодні

Головне з ситуації на фронті:

на Волинському та Поліському напрямках:

Ворог зосереджує зусилля на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжуються збори з військовозобов’язаними у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області.

"Зберігається загроза завдання з території Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України", - пише Генштаб.

на Сіверському напрямку:

Противник посилює охорону кордону в Брянській та Курській областях. Росія обстрілює з цих територій цивільні об’єкти на території Сумської області та завдала авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

на Слобожанському напрямку:

Ворог забезпечує відхід своїх сил від Харкова й намагається не допустити нашим бійцям зайти в тил окупантам, які зосереджені в районі Ізюма.

"Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова", - відзначає Генштаб.

на Слов’янському напрямку:

Противник безуспішно здійснив наступ на населений пункт Богородичне. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля, та завдав авіаудару по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

на Донецькому і Таврійському напрямках:

Окупанти намагалися вставности контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

на Лиманському напрямку:

Російські військові безуспішно намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

на Сєвєродонецькому напрямку:

Ворог здійснював активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

на Бахмутському напрямку:

Російські військові вели штурмові дії в напрямку Золоте й Комишуваха, однак успіху не мали. Обстрілювали Тошківку й Оріхове.

на Авдіївському напрямку:

Ворог вів наступ на Кам’янку й Новоселівку, однак також не мав успіху.

у Маріуполі:

Окупанти продовжують блокувати наших бійців в районі "Азовсталь". Ведуть обстріли.

на Південнобузькому напрямку:

Російські військові активних бойових дій не проводили, вели обстріл з артилерії й мінометів;