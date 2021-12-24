Загроза російського вторгнення: скільки українців вважають його реальним

У грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Більшість респондентів (57,8%) вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми - 27,1%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2021 року більшість українців (58,1%) вважають, що переговори з Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Водночас вважають прямі переговори Володимира Зеленського і Путіна дієвим способом досягнення миру 26,6% респондентів.