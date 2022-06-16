Чи є загроза нового наступу на Київ: в Генштабі вказали на важливий момент

Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає. Хоча не слід виключати, що Кремль в будь-який момент може змінити тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено", - сказав він.

За його словами, противник вже залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти України.

При цьому Громов підкреслив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику. Наприклад, РФ може створити угруповання для наступу по додаткових напрямках, в тому числі і на Київ.