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Чи є загроза нового наступу на Київ: в Генштабі вказали на важливий момент

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Київ, Четвер 16 червня 2022 16:53
Чи є загроза нового наступу на Київ: в Генштабі вказали на важливий момент Фото: у Генштабі розповіли, чи є загроза нового наступу на Київ
Автор: Наталія Гурковська

Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає. Хоча не слід виключати, що Кремль в будь-який момент може змінити тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено", - сказав він.

За його словами, противник вже залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти України.

При цьому Громов підкреслив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику. Наприклад, РФ може створити угруповання для наступу по додаткових напрямках, в тому числі і на Київ.

Раніше повідомлялося, що військово-політичне керівництво України не має інформації про наступ військ РФ на Київ найближчим часом.

Зазначимо, що у Києві вже розробили план оборони на випадок можливого наступу.

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