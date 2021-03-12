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Загроза нацбезпеці: Facebook відмовився прокладати кабель по дну Тихого океану

Новость на русском → США, П'ятниця 12 березня 2021 01:46
Загроза нацбезпеці: Facebook відмовився прокладати кабель по дну Тихого океану Фото: Facebook (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Facebook відмовилася від планів прокладання кабелю по дну Тихого океану довжиною 12 000 км. Він мав з'єднати між собою Каліфорнію, Тайвань і Гонконг.

Про це повідомив представник Facebook, передає Wall Street Journal.

Причиною відмови стали напружені відносини між США і Китаєм, пояснили в компанії.

Проект було припинено через політичний тиск з боку американської влади, які вважають, що прокладка кабелю може створити потенційні проблеми для національної безпеки.

"У зв'язку із стурбованістю уряду США з приводу прямих каналів зв'язку між США та Гонконгом, ми вирішили відкликати нашу заявку у Федеральну комісію зі зв'язку (FCC). Ми розраховуємо на співпрацю з усіма сторонами, щоб переналаштувати систему відповідно до інтересів американського уряду", - сказав він.

Заявка на дозвіл про прокладання кабелю була подана Facebook в FCC спільно з декількома китайськими компаніями, включаючи China Telecom. Кабель прискорив би передачу даних через Тихий океан.

У вересні 2020 року Google і Facebook призупинили проект створення Тихоокеанської кабельної світлової мережі, яка зв'язала б США з Тайванем, Гонконгом та Філіппінами. Приблизно в той же час Facebook і Amazon відмовилися від прокладки кабельної лінії зв'язку між Сан-Франциско і Гонконгом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. Водночас він заявляв, що готовий працювати з Пекіном, коли це буде в інтересах США.

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