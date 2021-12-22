Загроза мігрантів для України уявна, - Прикордонкомітет Білорусі

У Державному прикордонному комітеті Білорусі дії українських колег, які зміцнюють свої північні рубежі, назвали "незрозумілими". Також там заявили, що загроза проникнення мігрантів в Україну - "уявна".
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі та що може цьому завадити".
На думку Прикордонного комітету Білорусі, Україна активно і невиправдано насичує своє прикордонне армійськими підрозділами, зокрема сили спеціальних операцій.
"У безпосередній близькості від кордону з Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - сказав уповноважений представник комітету Антон Бичковський.
Нагадаємо, прикордонники продовжують роботи зі зміцнення кордону з Росією, незважаючи на закінчення сезону проведення інженерних робіт та морози. У ДПСУ опублікували відео, як відбувається облаштування протитранспортного рову.