Загроза кібератак проти приватних компаній з США з боку Росії залишається високою, - WSJ
Розвідка США у сфері кібербезпеки закликала великі американські компанії залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак з боку Росії. Досі ризик шкідливих дій з боку російських хакерів оцінюється як високий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
"За даними розвідки США, загроза була і залишається реальною. РФ володіє можливостями, з якими потрібно бути обережними, і зараз вони знаходяться на стадії прийняття рішення", – підкреслив директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс.
У лютому США почали кампанію Shields Up, яка повинна посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів та інших великих виробників.
Ми також писали, що російські хакери здійснили кібератаку на сайт міськради Львова. Зловмисники викрали частину робочих файлів.
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