Загроза кібератак проти приватних компаній з США з боку Росії залишається високою, - WSJ

Розвідка США у сфері кібербезпеки закликала великі американські компанії залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак з боку Росії. Досі ризик шкідливих дій з боку російських хакерів оцінюється як високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

"За даними розвідки США, загроза була і залишається реальною. РФ володіє можливостями, з якими потрібно бути обережними, і зараз вони знаходяться на стадії прийняття рішення", – підкреслив директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс.

У лютому США почали кампанію Shields Up, яка повинна посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів та інших великих виробників.