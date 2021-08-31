RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Є загроза екологічної катастрофи: в Сирії стався витік нафти, пляма рухається до Кіпру

Автор: Анастасія Рокитна

На території нафтопереробного заводу в сирійському місті Баніяс на узбережжі Середземного моря з'явилася нафтова пляма внаслідок витоку на електростанції. Ця пляма розповсюджується по східному Середземному морю і невдовзі досягне узбережжя Кіпру, що може спричинити екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Cyprus Mail.

Очікується, що пляма дійде до північного узбережжя Кіпру у вівторок. Місцеві жителів вже звернулися за допомогою до Анкари, яка відправляє два човни зі спеціалізованим персоналом.

Департамент рибальства перебуває в режимі очікування, щоб допомогти у будь-який момент. Згідно з останніми супутниковими знімками, ця пляма набагато більша, ніж вважалося спочатку, і тепер вона поширилася на 1000 квадратних кілометрів.

Причиною витоку нафти, як повідомляється, стали тріщини в одному з паливних баків на електростанції. Чиновник зазначив, що бак був заповнений 15 000 тоннами палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
СиріяКипр