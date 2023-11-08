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Венгрия угрожает блокировать вступление Украины в ЕС: почему такой ультиматум абсурден

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия угрожает, что будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако такой ультиматум Будапешта абсурден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций в Telegram.

Власти Венгрии шантажируют Украину тем, что будут блокировать переговоры о вступлении в ЕС, если не будут выполнены ее требования по украинскому языковому законодательству.

Несмотря на заявления Будапешта, обеспечению языковых и культурных потребностей венгров в Украине ничего не угрожает. Украина приняла закон о нацменьшинствах, который наоборот дополнительно расширяет возможности самореализации венгров в Украине.

Отмечается, что единственную угрозу венграм Закарпатья представляет российская агрессия. Но Венгрия продолжает поддерживать дружеские отношения с Москвой и пытается воспользоваться противостоянием РФ и Запада.

"В 2022 году Европарламент объявил, что Венгрия временно не может считаться функциональной демократией из-за действий правительства Виктора Орбана. В то же время Украина активно проводит реформы и получила статус кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении.

При этом еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Венгрия не сможет постоянно шантажировать Украину правом вето, потому что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. На этом же этапе находится Молдавия.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Также Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата на вступление при условии выполнения некоторых рекомендаций.

Более подробно о решении Европейской комиссии - читайте в материале РБК-Украина.

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