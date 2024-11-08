ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА: последствия провала "Динамо"

Пятница 08 ноября 2024 14:04
UA EN RU
Венгрия приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА: последствия провала "Динамо" Фото: "Динамо" – "Ференцварош" (x.com/fradi_hu)
Автор: Андрей Костенко

После очередной еврокубковой недели Украина сохранила 21-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Два наших представителя в Европе заработали для страны 0.4 балла. Их принес донецкий "Шахтер", обыгравший швейцарский "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо" в Лиге Европы зачетными пунктами не разжилось. Более того, подарило их представителю одной из стран-конкуренток – Венгрии.

Отставание Украины от 20-й Сербии осталось прежним – 0.675 балла. А вот оставшаяся на 19-й позиции Хорватия оторвалась уже на 2.875 пункта.

Преимущество Украины над ближайшим преследователем теперь составляет 1.4 балла. Причем борьба за 22-ю строчку обострилась между Швецией и Венгрией - обе страны сравнялись по очкам. Венгерский "Ференцварош", благодаря победе над "Динамо" получил 0.5 балла.

В сезоне 2024/25 украинские клубы заработали 2.6 пункта. "Шахтер" за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов получил шесть очков, принеся стране 1.6 балла. Еще 0.4 "горняки" получили за победу над "Янг Бойз" и 0.2 - за ничью с итальянской "Болоньей".

"Динамо" в квалификации ЛЧ, дважды обыграв сербский "Партизан", заработало два очка, что принесло стране 0.4 балла. Еще столько же добавили ничья и победа над шотландским "Рейнджерсом", а также мировая с австрийским "Зальцбургом".

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде против нидерландского ПСВ (27 ноября). А "Динамо" в Гамбурге проведет номинально домашний поединок против чешской "Виктории Пльзень" (28 ноября).Венгрия приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА: последствия провала &quot;Динамо&quot;

Ранее лидер "Динамо" сменил звездного легионера в сборной Украины перед матчами Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Европы УЕФА Шахтер Футбол
NEWS
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России