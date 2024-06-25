Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз

Вступление Украины в ЕС

В этом году послы Евросоюза подписали руководящие принципы для переговоров о вступлении Украины в ЕС. Было объявлено, что переговоры запланированы на 25 июня.

Тем не менее, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка указал на возможность сложностей в переговорном процессе Украины с ЕС из-за спорных вопросов в некоторых областях.



В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями Европейского союза.

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