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За викрадення автомобілів із штрафмайданчиків у Києві судитимуть 13 людей

Автор: Инна Собора

У Києві викрили схему викрадення автомобілів із штрафмайданчиків. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 13 членів злочинної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зловмисники викрадали авто не тільки в Києві, але і низці інших областей. Залучивши до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, зловмисники виготовляли підроблені документи на видачу авто.

Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками.

Наразі доведено 21 епізод їх злочинної діяльності. Членами злочинної організації потерпілим спричинено понад 17 млн гривень шкоди.

У ході слідства всі викрадені автомобілі знайшли та вилучили.

Обвинуваченим інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 КК України).

Фото: зловмисники викрадали авто із штрафмайданчиків (gp.gov.ua)

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