Кримінальна відповідальність за підписку на Telegram-канал: МВС Білорусі опублікувало постанову

У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність.

Їм загрожує максимальне покарання до 7 років волі, заявили у відомстві.

У лютому відомство заявляло, що підписка на визнані екстремістськими чати і канали може розцінюватися як адміністративне правопорушення. Тоді кілька опитаних виданням "Наша ніва" адвокатів заявили, що це неможливо за діючими законами.

Зазначимо, велика частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.