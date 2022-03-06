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Всі вугільні шахти працюють на повну потужність, - ДТЕК

Автор: Артем Горовенко

Шахти ДТЕК працюють на повну потужність і з початку березня видобули 206 тисяч тонн вугілля для забезпечення потреб теплової генерації і безперебійного електропостачання українських споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Енерго" у Facebook.

"Шахтарі - тисячі героїв, які не дивлячись ні на що продовжують робити свою справу і на енергетичній передовій дбати про енергетичну безпеку країни. Наразі усі шахти компанії ДТЕК працюють на повну потужність. Гірники розуміють, що в теперішній час тільки вони в змозі забезпечити вугіллям електростанції і прагнуть працювати максимально ефективно: продовжують видобувати вугілля, готувати нові гірничі виробки", - повідомили в компанії.

Як зазначають у компанії, це вугілля дозволяє українським ТЕС гарантувати світло і тепло в оселях українців.

Раніше в ДТЕК повідомили, що для підтримання роботи ТЕС в період військових дій, компанія домовилася про додаткову партію імпортного вугілля з Польщі. Перші 60 тис. т енергетичного вугілля прибудуть в найближчі тижні.

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