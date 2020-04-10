Вугільна галузь на межі катастрофи і може зникнути, - профспілка

Вугільна галузь перебуває на межі катастрофи та в разі відсутності дієвих заходів може зникнути з промислової карти країни. Про це йдеться у зверненні профспілки працівників вугільної промисловості України до президента, прем’єр-міністра та голови Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Розвиток галузі паралізовано, а конструктивний діалог по виходу з кризи відсутній. Галузь нагадує корабель, який віддали стихії та на якому немає навіть рульового. Галузь протягом останніх півтора місяця залишається без керівництва, склади вугільних електростанцій та шахт заповнені вщент, прокотилась хвиля зупинок підприємств. Зупинені навіть декілька лідерів вуглевидобутку: шахта "Краснолиманська" та "Добропільвугілля". Зростає заборгованість з заробітної плати, міста недоотримують бюджетні надходження", - йдеться у зверненні.

В профспілці також наголосили, що доручення президента щодо порятунку ситуації в галузі не виконуються. Зокрема, так і не був зупинений імпорт російського вугілля та електроенергії, відсутній прозорий механізм формування ринку та збуту вугільної продукції, не внесено зміни до енергетичного балансу поточного року.

"Відсутність дієвих кроків змусить спочатку вугледобувні підприємства масово припинити свою діяльність, а у найближчій перспективі вугільна галузь зникне з промислової карти країни та разом з нею і мрії про енергетичну незалежність України", - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, раніше профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості у зверненні до президента заявила про колапс в електроенергетиці та закликала вжити невідкладних заходів для виведення галузі з кризи.

Своєю чергою народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.