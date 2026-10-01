Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступило в силу: что изменится

Сегодня, 1 октября, вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Украинские экспортеры уже могут воспользоваться предусмотренными ею тарифными преференциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Режим свободной торговли распространяется на товары, относящиеся к главам 01-97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и имеющих украинское или турецкое происхождение.
Для них тарифные графики предполагают полное освобождение от пошлин или применение пониженных ставок в зависимости от категории товара.
В то же время, сроки введения преференций для двух направлений торговли отличаются.
Для экспорта украинских товаров в Турцию льготный режим уже действует с 1 октября 2026 года. Для импортируемых в Украину товаров турецкого происхождения он начнет применяться с 1 января 2027 года.
Для использования преференциального режима компания обязана подтвердить происхождение продукта.
Таким подтверждением может быть сертификат по перевозке товара EUR.1 или право на происхождение.
Декларацию может составлять уполномоченный экспортер в соответствии с правилами Пан-евро-средиземноморской конвенции. Также ее может оформить экспортер для партии товаров общей стоимостью до 6000 евро.
Для украинского экспорта в Турцию с 1 октября будут применяться тарифные преференции, предусматривающие отмену экспортных пошлин или использование тарифной квоты.
Для импорта турецких товаров аналогичный механизм - отмена или снижение пошлин и тарифные квоты - заработает с 1 января 2027 года.
Напомним, соглашение о свободной торговле Украина и Турция подписали еще в 2022 году, а недавно его ратифицировала Верховная Рада и подписал президент.
Посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина оценил, что соглашение даст украинскому бизнесу и какие вызовы создаст.