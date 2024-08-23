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Соглашение о прекращении огня в Газе "уже не за горами", - спецпредставитель США в ООН

Фото: последствия одного из ударов в Газе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников "теперь уже не за горами".

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спецпредставитель США призвала членов Совета Безопасности оказать давление на палестинскую военизированную группировку ХАМАС, чтобы она приняла промежуточное предложение, согласованное с Израилем.

Она отметила, что предложение выдвинутое на прошлой неделе США, Катаром и Египтом, соответствует плану, который изложил действующий президент Америки Джо Байден в мае и одобрил Совет безопасности ООН в июне.

"Израиль принял предложение о переходе. Теперь ХАМАС должен сделать то же самое. Как члены этого совета, мы должны говорить единым голосом, и мы должны использовать наши рычаги, чтобы заставить ХАМАС принять предложение о переходе", - заявила Томас-Гринфилд.

Источники, знакомые с ходом переговоров сообщили, что достижению соглашения препятствуют разногласия по поводу будущего военного присутствия Израиля в Газе, а также освобождению палестинских заключенных. Данное требование Израиль выдвинул после того, как ХАМАС принял предложение Байдена в мае.

"Это решающий момент для переговоров о прекращении огня и для региона, поэтому каждый член этого совета должен направлять четкие сигналы другим субъектам в регионе, чтобы избегать действий, которые могут отдалить нас от завершения этой сделки", - резюмировала Томас-Гринфилд.

Война на Ближнем Востоке

Reurets отметило, что конфликт в Газе поставил в напряжение весь регион Ближнего Востока, спровоцировав многомесячные пограничные столкновения между Израилем и поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболла", а также создав угрозы более масштабной эскалации с привлечением крупных держав.

Иран также пообещал отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля, в котором он обвинил Израиль. Израиль в свою очередь не подтвердил и не опроверг свою причастность к убийству.

Текущая война в Газе началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС ворвались в израильские поселения, убив около 1200 человек и захватив около 250 заложников, согласно израильским подсчетам.

Ранее РБК-Украина разбирало, предотвратит ли дипломатия войну между Ираном и Израилем.

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