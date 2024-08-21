Сделка по прекращению боевых действий в Секторе Газа на грани срыва, - Politico

Чиновники США выражают растущую обеспокоенность тем, что нынешнее предложение может потерпеть неудачу, как и предыдущие, и не приведет к прекращению боевых действий или освобождению заложников. Несмотря на публичные заявления о близости к подписанию соглашения, в частных беседах официальные лица признают, что ситуация более сложная.

Переговоры продолжаются, и на этой неделе старший советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк отправится в Каир для обсуждения деталей сделки. Однако если ХАМАС не согласится, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, включая рост насилия между Израилем и "Хезболлой" и возможную прямую конфронтацию с Ираном.

"Мы не знаем, хочет ли (лидер организации ХАМАС Яхья, - ред.) Синвар этой сделки. Но если мы не заключим сделку, есть шанс, что Иран нападет, и это перерастет в полномасштабную конфронтацию", - сказал один из чиновников, знакомых с позицией Израиля на текущих переговорах.

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен назвал предлагаемое соглашение "возможно, лучшей и последней возможностью" для прекращения огня и освобождения заложников. Однако продолжающиеся разногласия между ХАМАС и Израилем, а также отсутствие четкого пути к компромиссу создают серьезные риски для мирного урегулирования.

Если соглашение не будет достигнуто, растет вероятность того, что Тегеран, который уже несколько недель сигнализирует о готовности напасть на Израиль, выполнит свои угрозы. Это может привести к прямой конфронтации между Израилем и Ираном, чего США и их союзники пытаются избежать с начала конфликта 7 октября.