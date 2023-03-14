Соглашение о подводных лодках: Китай обвиняет страны AUKUS в движении "опасным путем"

Отметим, что премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками. При этом страны настаивают, что соглашение не увеличивает риска распространения ядерного оружия. Суда будут перевозить обычное оружие, а ядерные реакторы будут запечатаны.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что три страны "пренебрегли" беспокойством международного сообщества.

В то же время Байден сказал, что для США нет "лучших партнеров", чем Великобритания и Австралия, когда речь идет об обеспечении безопасности Тихого океана.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что Китай расценит соглашение о подлодках AUKUS как агрессию, господин Байден ответил: "Нет". Он сказал, что ожидает скоро поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но не сказал когда именно.

"В течение 18 месяцев мы общались с (Китаем - ред.) по AUKUS и ожидали от них больше информации об их намерениях", - сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, имея в виду наращивание военной силы Китая, включая атомные подлодки.

Вэньбинь также заявил, что Китай и США поддерживают необходимую связь, добавив: "Мы считаем, что ценность и значение общения заключается в улучшении понимания, урегулировании разногласий, а не ради общения".

Тем временем РБК-Украина проанализировало, что стоит за так называемыми "мирными инициативами" Китая и есть ли угроза его привлечения в войну РФ против Украины на стороне Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.