Соглашение о недрах между Украиной и США. Что говорят стороны о перспективах его подписания

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Соглашение о недрах: главное

Украина и США обсуждают сотрудничество в области полезных ископаемых с февраля.

Первоначально планировалось подписание рамочного соглашения. Оно предусматривало создание инвестиционного фонда, в который Украина будет направлять средства, полученные от продажи своих минеральных ресурсов. Однако из-за спора лидеров стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете соглашение не было заключено.

В конце марта Вашингтон представил новый вариант документа. Содержание официально не было обнародовано, однако президент Зеленский рассказал, что новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, и потребует ратификации Верховной Радой.

Представители обеих стран начали переговоры по условиям соглашения. 4 апреля прошла онлайн-встреча технических команд, а на этой неделе украинская делегация отправится в США для согласования деталей меморандума.

Отметим, что после получения Украиной от США нового проекта соглашения о минералах в СМИ появились детали документа, ставшие предметом активных обсуждений.

В частности, вызвало резонанс положение о том, что Вашингтон получит доступ к широкому перечню украинских природных ресурсов (не только редкоземельным минералам, но газу и нефти). Также предполагается преимущественный контроль США над фондом инвестиций и реконструкции. Кроме того в тексте, оказавшемся в распоряжении журналистов, отмечено, что Украина обязуется компенсировать американской стороне стоимость всей помощи, предоставленной после начала полномасштабного вторжения РФ.

Более подробно о том, что предложили Украине США в новом проекте соглашения о недрах, говорится в отдельном материале РБК-Украина.

Что говорят в Украине

Реагируя на новый вариант соглашения от Штатов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в документе содержатся некоторые детали, которые ранее обе стороны уже отвергали, и сначала его должны изучить юристы.

"Если будут какие-то те или иные рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без секретов. В принципе я считаю, что главные базисные вещи были очерчены в рамочном соглашении, на что мы готовы были идти", - заявил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что украинская сторона не будет подписывать соглашение, если оно будет предусматривать какой-либо долг Украины перед США. По его словам, соглашение не будет подписано и в том случае, если оно будет угрожать членству Украины в Евросоюзе.

В конце прошлой недели Зеленский сообщил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами. Но сначала команда должна представить ему наработанные пункты соглашения, "отражающие справедливость для Украины".

Вчера вице-премьер-министр, глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что украинская делегация отправится в Вашингтон на этой неделе для переговоров по соглашению о недрах. В состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

Свириденко отметила, что Украина стремится согласовать выбор проектов, законодательную базу и механизмы долгосрочного инвестирования. При этом, по ее словам, нынешний вариант соглашения не является окончательной версией.

"То, что мы имеем сейчас, - это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", - сказала Свириденко.

В интервью Associated Press глава Минэкономики уточнила, что в настоящее время существует более детализированный документ, описывающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины от последствий российской агрессии.

Так, в последней версии проекта изложены идеи американских советников по структуре и функционированию фонда. Однако остается неопределенность относительно роли Украины в его управлении.

Аналитики, ознакомившиеся с документом, считают, что участие Киева в управлении фондом будет минимальным. Именно это Украина надеется оспорить на предстоящих переговорах, опираясь на предварительно согласованное рамочное соглашение, пишет АР.

Чиновница также выразила мнение, что работа над предыдущим меморандумом "показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон".

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью отвечал нашим стратегическим интересам", - отметила она.

По словам Свириденко, Украина должна определить свои "красные линии" и основные принципы для будущих переговоров.

"Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами - этап, требующий опыта во многих сферах. В конце концов, все решится в ходе переговоров", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Позиция США

В США заявляют о готовности соглашения со своей стороны и при этом за последние недели несколько раз обвиняли Украину в попытках ее сорвать.

31 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения по полезным ископаемым.

"Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп.

Также президент США отметил, что "слышал от журналистов" о намерении президента Украины подписать соглашение о недрах с США ради "членства в НАТО или чего-то подобного".

Отметим, что на заявление Трампа вскоре отреагировал Зеленский, подчеркнув, что вопроса НАТО в соглашении о недрах нет и не было.

Следующим в неподписании соглашения Украину обвинил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он заявил во время интервью журналисту Такеру Карлсону 5 апреля.

По словам чиновника, украинский президент Владимир Зеленский будто бы трижды обещал подписать соглашение, но не сделал этого.

Бессент вспомнил о споре в Белом доме, когда в США якобы все было подготовлено для подписания соглашения, но "Зеленский добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно быть самым легким делом в мире".

В то же время Скотт Бессент подчеркнул, что соглашение о полезных ископаемых выгодно обеим странам, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время.

"Мы ожидаем украинскую техническую команду в начале следующей недели, и я надеюсь, что мы сможем подписать это соглашение и вернуться к взаимовыгодной ситуации", - сказал он.

При подготовке использовались: публикации Associated Press, Reuters, Fox News, заявления президента Украины Владимира Зеленского, сообщение Юлии Свириденко в Х.