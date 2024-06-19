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Соглашение между РФ и КНДР. Может ли Северная Корея отправить войска в Украину: мнение экспертов

Среда 19 июня 2024 18:27
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Соглашение между РФ и КНДР. Может ли Северная Корея отправить войска в Украину: мнение экспертов Фото: Ким Чен Ын, диктатор КНДР (kremlin.ru)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин
Эксперт: Александр Мусиенко, Александр Коваленко

Соглашение о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) может предусматривать отправку северокорейских войск в Украину.

О том, при каких условиях северокорейских военных могут отправить в Украину - в материале РБК-Украина "У Путина и Ким Чен Ина новое соглашение: в чем суть и как это повлияет на войну в Украине".

Что предшествовало

Во время визита в КНДР, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами. По словам первого, документ также предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Что говорят эксперты

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, вышеупомянутые слова Путина являются заявлением об уровне отношений, который можно приравнять к альянсу.

Эксперт считает, что в договоров между странами может непублично быть прописан механизм военной помощи.

"Не исключаю, что отдельные части могут предусматривать участие северокорейских войск (в войне против Украины, - ред.), когда понадобится России с учетом ситуации на фронте. Как по мне, это может быть в договоре о стратегическом партнерстве с КНДР", - рассказал Мусиенко и добавил, что предыдущие договоры не предусматривали участия в совместных боевых действиях.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что договор может предусматривать отправку войск, но с целью получения боевого опыта.

"Несколько подразделений для очередной "мясорубки". Речь не об отправке сотен тысяч "спецназовцев", - отметил он.

В то же время Коваленко не спешит называть это военным альянсом.

Помощь КНДР России

С начала полномасштабной войны КНДР открыто поддерживает Россию в ее войне против Украины. Как пример, согласно заявлению Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США), с сентября 2023 года Северная Корея поставила страну-террористу 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

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