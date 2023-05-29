Соглашение о долговом потолке в США все ближе, а ИИ увлекает умы инвесторов

Долговой потолок США остается главной темой для рынков, и в течение прошлой недели котировки акций колебались в такт оптимистическим или пессимистическим новостям о переговорах. В конце концов, когда в конце недели стороны достигли прогресса в переговорах, инвесторы вздохнули с облегчением, а фондовые индексы устремились вверх. А уже в выходные президент Байден и представитель республиканцев Маккарти достигают принципиального согласия. Впрочем, это еще не конец "долговой саги".

Соглашение еще должны поддержать голосованием обе палаты Конгресса. А недовольных достигнутым компромиссом хватает как у демократов, так и у республиканцев. Следовательно, неопределенность еще сохраняется, хотя политические лидеры излучают уверенность в том, что им удастся убедить своих однопартийцев. При этом также почти уверены рынки, хотя окончательный успех сделки может снова привести к рывку цен.

Дополнительное вдохновение на американские рынки пришло снова от техногигантов, и снова благодаря волшебному словосочетанию – искусственный интеллект. Мало того, что доходы производителя микросхем Nvidia за прошлый квартал превзошли ожидания, так еще и прогнозы компании по продажам за текущий квартал оказались в полтора раза выше прогнозов аналитиков. Само по себе такое расхождение между оценками компании и рыночным консенсусом является событием экстраординарным.

А тут еще, по утверждениям компании, это стало возможным благодаря высокому спросу на микросхемы, обеспечивающие работу искусственного интеллекта. И потому реакция рынков также была экстраординарной: за один день стоимость акций Nvidia, еще до того самого дорогого в мире по рыночной капитализации производителя "чипов", взлетела на 24%.

На волне нового ажиотажа также ощутимо подтянулись вверх другие акции, причастные к AI технологиям, особенно акции Microsoft и Alphabet. В результате плотно ориентированный на техносектор индекс Nasdaq Composite растет за неделю на 2,5%. Индексу S&P 500 удалось восстановить утраченные в начале недели позиции и подняться на 0,3%.

Слишком взволнованные прогрессом в согласовании долгового потолка и возможным рождением экономического чуда благодаря AI американские индексы не заметили нового ускорения в апреле ценового индекса потребительских расходов PCE, одного из главных показателей инфляции для ФРС. Как и наличия по данным обнародованного протокола майского заседания ФРС большой группы "ястребов", которые твердо настроены оставлять ставки высокими в течение всего года. Более чувствительно отреагировали на это доходности двухлетних американских казначейских облигаций, которые подскочили за неделю на 30 базисных пунктов до 4,56%.

Между тем, далеко не всем региональным рынкам акций хватило оптимизма, чтобы закрыть прошедшую неделю в "плюсе". Встревоженный фактом рецессии в Германии, где ВВП снизился второй квартал подряд, а также слишком высокой апрельской инфляцией в Великобритании, европейский рынок акций продавливает свой главный индекс Stoxx 600 за прошедшую неделю на 1,6% вниз, худший результат за последние два месяца. Еще больше падают азиатские фондовые индексы, дополнительно подавленные слабыми китайскими экономическими данными – очевидно, инвесторы не так представляли себе восстановление экономики после отмены Covid-ограничений.

На рынке украинских еврооблигаций не было существенных событий. Разве что ситуативный спрос на еврооблигации иссяк, и, достигнув локального максимума во вторник, цены на них снизились и вернулись в диапазон начала недели.

Неизменным по итогам недели остался и наличный курс гривны – на уровне 37,09-37,65 грн/доллар. На рынке ОВГЗ инвесторы почти всех категорий были не очень активны, в результате чего их портфели за неделю сократились. Иностранцы уже реагируют на новые регуляции НБУ по репатриации дохода и потому сосредотачиваются в выпусках с выплатами не ранее сентября этого года.