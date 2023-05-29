Соглашение о долговом потолке в США все ближе, а ИИ увлекает умы инвесторов

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
Долговой потолок США остается главной темой для рынков, и в течение прошлой недели котировки акций колебались в такт оптимистическим или пессимистическим новостям о переговорах. В конце концов, когда в конце недели стороны достигли прогресса в переговорах, инвесторы вздохнули с облегчением, а фондовые индексы устремились вверх. А уже в выходные президент Байден и представитель республиканцев Маккарти достигают принципиального согласия. Впрочем, это еще не конец "долговой саги".
Соглашение еще должны поддержать голосованием обе палаты Конгресса. А недовольных достигнутым компромиссом хватает как у демократов, так и у республиканцев. Следовательно, неопределенность еще сохраняется, хотя политические лидеры излучают уверенность в том, что им удастся убедить своих однопартийцев. При этом также почти уверены рынки, хотя окончательный успех сделки может снова привести к рывку цен.
Дополнительное вдохновение на американские рынки пришло снова от техногигантов, и снова благодаря волшебному словосочетанию – искусственный интеллект. Мало того, что доходы производителя микросхем Nvidia за прошлый квартал превзошли ожидания, так еще и прогнозы компании по продажам за текущий квартал оказались в полтора раза выше прогнозов аналитиков. Само по себе такое расхождение между оценками компании и рыночным консенсусом является событием экстраординарным.
А тут еще, по утверждениям компании, это стало возможным благодаря высокому спросу на микросхемы, обеспечивающие работу искусственного интеллекта. И потому реакция рынков также была экстраординарной: за один день стоимость акций Nvidia, еще до того самого дорогого в мире по рыночной капитализации производителя "чипов", взлетела на 24%.
На волне нового ажиотажа также ощутимо подтянулись вверх другие акции, причастные к AI технологиям, особенно акции Microsoft и Alphabet. В результате плотно ориентированный на техносектор индекс Nasdaq Composite растет за неделю на 2,5%. Индексу S&P 500 удалось восстановить утраченные в начале недели позиции и подняться на 0,3%.
Слишком взволнованные прогрессом в согласовании долгового потолка и возможным рождением экономического чуда благодаря AI американские индексы не заметили нового ускорения в апреле ценового индекса потребительских расходов PCE, одного из главных показателей инфляции для ФРС. Как и наличия по данным обнародованного протокола майского заседания ФРС большой группы "ястребов", которые твердо настроены оставлять ставки высокими в течение всего года. Более чувствительно отреагировали на это доходности двухлетних американских казначейских облигаций, которые подскочили за неделю на 30 базисных пунктов до 4,56%.
Между тем, далеко не всем региональным рынкам акций хватило оптимизма, чтобы закрыть прошедшую неделю в "плюсе". Встревоженный фактом рецессии в Германии, где ВВП снизился второй квартал подряд, а также слишком высокой апрельской инфляцией в Великобритании, европейский рынок акций продавливает свой главный индекс Stoxx 600 за прошедшую неделю на 1,6% вниз, худший результат за последние два месяца. Еще больше падают азиатские фондовые индексы, дополнительно подавленные слабыми китайскими экономическими данными – очевидно, инвесторы не так представляли себе восстановление экономики после отмены Covid-ограничений.
На рынке украинских еврооблигаций не было существенных событий. Разве что ситуативный спрос на еврооблигации иссяк, и, достигнув локального максимума во вторник, цены на них снизились и вернулись в диапазон начала недели.
Неизменным по итогам недели остался и наличный курс гривны – на уровне 37,09-37,65 грн/доллар. На рынке ОВГЗ инвесторы почти всех категорий были не очень активны, в результате чего их портфели за неделю сократились. Иностранцы уже реагируют на новые регуляции НБУ по репатриации дохода и потому сосредотачиваются в выпусках с выплатами не ранее сентября этого года.