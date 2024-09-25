UGB выдал первый в Украине кредит для поддержки ветеранов по программе ЕБРР

UGB ("Укргазбанк") выдал первый в Украине кредит в рамках пилотного проекта "Реинтеграция ветеранов и пострадавших от войны", который реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Цель этого проекта – помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и поощрить предприятия облегчить их адаптацию.

Первым заемщиком стало аграрное предприятие "Агрофирма Дмитровка" из Одесщины, более 20% работников которого являются ветеранами. Компания внедрит дружественную к ветеранам кадровую политику, а также будет всячески способствовать адаптации и инклюзии ветеранов и лиц с инвалидностью.

Предприятие направило привлеченные средства на приобретение трактора Claas, использование которого будет способствовать более эффективной и экологической хозяйственной деятельности. По условиям проекта "Агрофирма Дмитровка" может получить грант (кэшбек) до 25% от суммы кредита. В рамках проекта компания также получит техническую помощь по внедрению политики и мер по реинтеграции и поддержке ветеранов.

"Помочь ветеранам вернуться к гражданской жизни – это один из наших приоритетов. Благодаря совместному проекту UGB из ЕБРР наши клиенты – ветераны, имеющие свой бизнес и предприятия, в которых работают или обслуживаются ветераны, могут получить финансирование для развития своей деятельности и грантовую поддержку". Работа, которая доставляет удовольствие, развитие собственного дела – это то, что способствует реинтеграции ветеранов", - отметил и.о. председателя правления "Укргазбанка" Родион Морозов.

Проект "Реинтеграция ветеранов и лиц, пострадавших от войны" реализуется в рамках "Программы конкурентоспособности и инклюзивности МСП в странах Восточного партнерства" и предусматривает предоставление кредитов и дополнительных грантов заемщикам, которые трудоустраивают или обслуживают ветеранов или руководителями которых есть ветераны или близкие родственники ветеранов/погибших защитников. Размер гранта для таких предприятий составляет до 30% суммы кредита.

В апреле 2024 года UGB поддержал важную инициативу НБУ и ЕБРР, подписав Хартию по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов. Для поддержки и адаптации украинских ветеранов войны банк работает над внедрением ветеранской политики, обеспечением доступности и инклюзивности, поддержкой нанимающих клиентов, обслуживающих ветеранов и т.д. Проект реализуется посредством финансирования Европейского Союза.