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УЕФА сократил заявки сборных на чемпионат Европы: известна причина

Фото: Евро-2024 примут 10 немецких городов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернулся к привычному формату заявок национальных команд на главный четырехлетний форум для Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sport.

Сборные-участницы Евро-2024 смогут привезти на турнир 23-х футболистов. На чемпионате 2020 года заявки были расширены до 26-ти исполнителей.

Изменения на прошедшом в 2021 году Евро были связаны с пандемией коронавируса. Тогда спортсмены активно болели COVID-19, так что фунционеры перестраховались от срывов графика матчей. Теперь в регламент соревнований вернули предыдущую норму.

Украинская сборная 20 ноября в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 23 команды попадут на форум после квалификации. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.

К слову, юношеская сборная Бразилии установила рекорд чемпионатов мира по ударам в сторону ворот.

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