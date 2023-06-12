УЕФА составил команду сезона в Лиге чемпионов: полная доминация "Манчестер Сити"

Символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона 2022/23 обнародовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В состав команды попали 7 представителей английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Панель наблюдателей УЕФА отметила лучших футболистов очередного розыгрыша главного еврокубка. В первую очередь они составили команду сезона по схеме 4-2-1-3.

Место в воротах отошло вратарю мадридского "Реала" Тибо Куртуа, а линию обороны составили дуэты обоих финалистов – Кайл Уокер и Рубен Диаш из "Манчестер Сити", а также Алессандро Бастони и Федерико Димарко из миланского "Интера". В опорной зоне еще два представителя "горожан" – Джон Стоунз и Родри.

Хавбеку "Сити" Кевину Де Брюйне досталась позиция под нападающими. Линию же атаки сформировало трио исполнителей. Бернарду Силву ("Ман Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал") оказались на флангах, а роль центрфорварда забрал бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.

Отметили функционеры лучших и в номинациях Футболист сезона и Лучший молодой игрок. Первая награда досталась хавбеку "Манчестер Сити" Родри, отличившемуся победным голом в финале. Тем временем звезда итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия взял приз для молодежи.